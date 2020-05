Memórias da crise e do seu tempo

Mais um dia de recolhimento em casa, enquanto o sol brilha lá fora e a temperatura, elevada para esta altura do ano, é moderada apenas pela brisa que sopra do mar.

As notícias que nos chegam em contínuo, como algumas nuvens, seguem negras: mais mortes, mais infetados, mais regresso forçado de gente que, no estrangeiro, julgava ter a vida aí organizada, mais despedimentos de amigos e, sobretudo, dos seus filhos jovens; os mesmos que, por fim, acreditavam ter saído da crise que os esmagava e impedia de viver por si.

Fechados, aspiramos pelo movimento da rua e pelo convívio dos outros que, porém, evitamos, sem sequer um cumprimento, quando nos cruzamos para comprar comida ou remédios.

Sensação estranha esta, a de fugir das pessoas, como se fossem o inimigo.

Parece tudo excesso, nesta ausência de tudo a que nos habituáramos.

E mais opiniões e sempre mais opiniões dos gestores – dos gestores de tudo –, que pouco têm, afinal, para nos dizer, a não ser que os desígnios do Senhor são insondáveis. E o Senhor, acreditam piamente, é – para desgraça dos nossos desígnios – eles mesmos.

Depois, mais discursos generosos e empolgantes sobre a solidariedade e o sentimento de pertença a uma comunidade fraterna.

Arengas que o comportamento dos especuladores, dos oportunistas e dos ressabiados vários, sempre bem amparados pelo direito, a tese esmagadora da inevitabilidade económica e a associada e sempre elástica compreensão política dos autores daqueles discursos, se encarrega logo de desmentir, como nos esclarecem cada novo noticiário, novo telefonema, novo email, nova mensagem.

Sim, somos avassalados por inúmeros contactos e apelos, mesmo de amigos de quem não sabíamos há muito e que, de repente, desnorteados, de nós se recordaram, ou para saber novidades, ou apenas para as transmitir, pois, de tão más, já não aguentam vivê-las a sós.

E surgem-nos assim, na memória desfocada, caras que já não correspondem às vozes que nos interpelam, mas que são as únicas de que ainda nos lembramos.

Caras à margem das vozes que as exprimem, mas por quem sentimos uma súbita e antiga ternura.

Tanta solidão desconhecida e tanta vida, de repente, evidentemente vazia, apenas escondidas pelo ritmo rotineiro das tarefas alienantes de cada dia, pelos gestos de consumo supérfluos, pelas viagens a paraísos enganadores, pela ilusão das falas de uma convivialidade profissional que, afinal, era só ruído com horário certo, ou pouco mais.

Temos agora tempo para ouvir música que guardáramos para um dia, ou para ler livros que pensáramos apreciar em velhos e que, velhos sendo, não queremos verdadeiramente ler.

E não o conseguimos fazer, pois continuamos tomados por um frenesim que o impede, uma vez que nos desabituámos, faz tempo, de saborear e usufruir do tempo de que devíamos dispor, mas que outros ocuparam assoberbadamente.

O sossego, que sempre almejámos, pesa-nos agora demasiado para saber como dele desfrutar.

E o tempo, que não sabemos se nos resta, voltamos a desperdiçá-lo, mesmo nas circunstâncias atuais, em tarefas desnecessárias, que desta vez escolhemos, por nos darem a sensação de préstimo a que estávamos acomodados.

Da janela vejo as ruas desertas e não oiço mais o ruído monótono dos carros cujo uso dispensável antes verberava pela poluição escusada que produziam.

Que fazer, pergunto-me também, mas não exatamente da mesma maneira e com a mesma avidez de futuro e propósito de antes.

Fecho a cortina e venho escrever este texto e procurar assim dar sentido ao tempo, para que o tempo de amanhã possa ter testemunho deste tempo em que ele parece ter-se suspendido e perdido sentido.

Mas, como cantava Fausto, “atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir”.

E pode até acontecer que, após o abrandamento aparente do tempo de hoje, venhamos, cada um de nós, amanhã, a descobrir o que fazer, para que todos tenham direito, um dia, a gozar do tempo para si e com e para os outros, com mais dignidade e prazer.