Política e Futebol

A questão que se coloca é mesmo do ponto de vista ético, isto é, deve um deputado da Assembleia da República exercer em simultâneo um cargo dirigente numa entidade desportiva?

Quando iniciei a minha colaboração no jornal i, uma das condições que impus a mim mesmo foi nunca escrever sobre futebol pois, não poucas vezes, as paixões desportivas toldam o raciocínio e, sinceramente, o futebol, sendo um negócio de muitos milhões, para mim não passa mesmo de um jogo de bola. No entanto, abro aqui uma exceção para comentar um pouco desta nova polémica que envolve uma deputada da Assembleia da República.

Como é sabido, nos últimos dias tem-se gerado alguma histeria com o facto de a deputada do Partido Socialista Cláudia Cruz Santos ter aceitado fazer parte de uma lista candidata aos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), apresentada pelo atual presidente da mesma.

Ao que parece, a sua candidatura tem gerado grande desconforto em alguns agentes desportivos, porque será um cargo relevante de âmbito disciplinar dentro da FPF.

O exercício do mandato de deputado em nada é incompatível com o desempenho do cargo referido nos órgãos sociais da FPF, ou seja, não existe na lei impedimento ou incompatibilidade com o exercício cumulativo do mandato de deputado e, neste caso em concreto, com a presidência de um órgão social da FPF.

Antes de avançarmos na resposta à questão enunciada, parece-me que há já uma série de pessoas, nas quais incluo Marques Mendes, que gostam de atirar pedras para o ar sem, contudo, verificarem que têm telhados de vidro.

Avivemos, então, a memória aos mais esquecidos, em especial àqueles que querem fazer disto uma arma de arremesso político-partidário. Assim, e referindo apenas dois dos casos mais emblemáticos, vem-me imediatamente à memória a acumulação do exercício do mandato de deputado do PSD e de presidente da Federação Portuguesa de Futebol por parte de Gilberto Madail, no mesmo período em que Marques Mendes foi líder da bancada parlamentar do PSD. E o exercício do mandato de deputado pelo PSD em simultâneo com o de presidente da Liga Portuguesa de Clubes de Futebol por parte de Hermínio Loureiro, tendo posteriormente exercido, também em simultâneo, os cargos de presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e de vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (cargo que ainda hoje mantém, embora suspenso por questões ligadas a processos judiciais em curso).

Se olharmos ainda para o conjunto de políticos ou deputados que exercem ou exerceram qualquer mandato político em simultâneo com cargos de órgãos sociais em entidades ligadas ao futebol, a lista seria extensíssima.

Conclua-se, portanto, que as críticas, que vêm especialmente da direita, não têm por base qualquer motivação de probidade do exercício e da dignidade do cargo político. Outras “anónimas” motivações serão relevantes.

Dito isto, importa responder à questão formulada anteriormente, que é se deve um deputado em exercício de funções exercer qualquer mandato em órgãos sociais de entidades desportivas. A resposta é, obviamente, não. Prestam um mau serviço à democracia os políticos que exercem o seu mandato em nome do povo se se associarem em simultâneo ao tóxico mundo do futebol português. Não se trata de um impedimento legal mas, sim, de um impedimento ético e moral.