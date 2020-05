É bom mas pode ser mau. É mau mas pode ser bom!

Ouve-se, lê-se e percebe-se que a desorganização começa a tomar conta das pessoas. A história do 1.o de Maio é bem o exemplo disso.

A ministra da Saúde deu uma entrevista à SIC e tratou de mandar as culpas para o Presidente, reforçando várias vezes que o documento que criou a exceção para os festejos da CGTP tinha a assinatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente, por sua vez, foi bem claro: os excessos festivos permitidos são da responsabilidade das autoridades da Saúde. Qual foi a necessidade de a ministra ter atirado as responsabilidades para Marcelo que, ao que se diz, já estava escaldado com a sua quarentena forçada? É óbvio que ninguém gostou de ver autocarros a furarem a proibição de passarem de concelho, mas, depois do mal feito, é melhor assobiar para o ar do que tentar arranjar culpados, até porque ninguém devia ter permitido a exceção.

Continuando nos disparates, o que dizer de Ferro Rodrigues, presidente da AR, que recusou o uso obrigatório de máscaras nos festejos do 25 de Abril e agora quer que todos os que andam pelo Parlamento sejam obrigados a usá-las? Mas faz algum sentido andar-se aos ziguezagues?

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa ou subscrever a nossa assinatura digital.