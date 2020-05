A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai realizar testes à covid-19 a professores e funcionários das escolas do município a propósito do início das aulas presenciais para os alunos dos 11.º e 12.º anos. Serão feitos cerca de 400 testes e a opção de testar os alunos será discutida amanhã em reunião com os agrupamentos e depois de os encarregados de educação autorizarem.