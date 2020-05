Depois de várias semanas na Madeira, onde cumpriu o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19, Cristiano Ronaldo regressou na noite de hoje a Itália, tendo aterrado em Turim pelas 21h20 (horas de Portugal Continental).

O internacional português vai cumprir nova quarentena antes de começar a treinar às ordens de Maurizio Sarri, treinador da Juventus.

O avançado de 35 anos viajou acompanhado pela namorada e pelos quatro filhos, imediatamente a seguir ao Governo italiano ter dado luz verde ao recomeço dos treinos individuais em todas as modalidades desportivas a partir desta segunda-feira, dia que ficou marcado pelo início do desconfinamento progressivo no país.

Tal como em Portugal, espera-se o regresso do campeonato transalpino o mais tardar em inícios de junho. Após 26 jornadas, a Juve lidera a Serie A, com um ponto de vantagem sobre a Lazio.

Depois de dois meses de rigoroso confinamento, cerca de cinco milhões de italianos foram autorizados esta segunda-feira a regressar ao trabalho e a visitar familiares próximos. Itália registou mais 195 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados durante a tarde pela Proteção Civil italiana.

O número total de óbitos desde o início da pandemia ultrapassou esta segunda-feira os 29 mil (o total é agora 29.097).