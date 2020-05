Nuno Lobo confirmou esta segunda-feira a sua candidatura à presidência do FC Porto, ao entregar as assinaturas necessárias (300) junto da mesa da assembleia geral, presidida por Matos Fernandes.

“Foi muito difícil, pelo confinamento. A dificuldade em falar com as pessoas. Foram dois meses a tentar cativar os sócios, sem presença física. Teria sido muito melhor ir ao Olival, ao Dragão, ao pavilhão, pois as pessoas conhecem-me e assinavam por mim, de certeza absoluta”, comentou o empresário da restauração.

Matos Fernandes já marcou reunião "com os candidatos para sábado às 18:00 no auditório do Dragão", na qual deve anunciar a validação das várias listas e sortear as mesmas para o boletim de voto.