Depois de Donald Trump, foi a vez do Presidente da República da Irlanda, Michael Higgins, ligar a Marcelo Rebelo de Sousa. De acordo com uma nota divulgada no site da Presidência, os chefes de Estado tiveram uma "conversa muito cordial" e falaram da forma como os dois países estão a combater o novo coronavírus, que comparativamente a outros países da UE, se tem mostrado uma resposta de sucesso.

Além disso, Marcelo e Higgins debateram ainda a responsabilidade da UE sobre a situação e sobre o apoio à retoma da economia. Marcelo Rebelo de Sousa tinha uma visita de Estado à Irlanda, no entanto, com o aparecimento da covid-19 esta teve de ser adiada. Mas "será remarcada logo que haja condições para tal".