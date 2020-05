Jorge Jesus já regressou ao Brasil para voltar a iniciar a sua vida enquanto treinador do Flamengo.

No entanto, as dificuldades financeiras que surgiram no país devido à pandemia de covid-19, levou a que 44 mil sócios deixassem de pagar as quotas mensais, segundo revela hoje a imprensa internacional.

Em dezembro de 2019 o Mengão tinha mais de 150 mil sócios e neste momento conta com 106 mil.

Recorde-se que na primeira época ao serviço do plantel rubro-negro, o treinador português venceu o campeonato brasileiro, a Taça Libertadores e foi finalista do Mundial de Clubes.

A época de ouro levou a que o Estádio do Maracanã, onde o Fla joga, estivesse constantemente com a lotação esgotada e o número de sócios do clube também havia disparado.