O Fórum para a Competitividade estima que no 1º trimestre a economia tenha sofrido uma contração trimestral entre 4% e 6%, a que corresponderia uma variação homóloga entre -2,5% e -4,5%, revela na sua nota de conjuntura.

O documento chama ainda a atenção para o facto de o “impacto da Covi-19 começou a ser sentido no início de março, ainda antes do anúncio oficial do estado de emergência, a 18 de março. A dificuldade de datar o princípio dos impactos só vem acrescer à já difícil tarefa de estimar o seu impacto na atividade económica".

No entanto, lembra que se assistiu a um duplo efeito: uma queda da procura e uma diminuição da oferta. “Em relação à procura, o chamado Grande Confinamento, o fecho de lojas e estabelecimentos de serviços (restaurantes em particular) impediu os consumidores de realizar parte das suas compras habituais. Outros consumidores viram-se privados de rendimento, com fortes quedas neste ou incerteza sobre o futuro, que os levaram, por motivo precaução, a diminuir despesas. Houve alguma despesa para criar reservas em casa, mas com impacto limitado e apenas temporário”, revela a entidade liderada por Pedro Ferraz da Costa.

O documento diz ainda que “é necessário sublinhar a incerteza dos consumidores, porque afeta uma percentagem muito superior à daqueles que perderam o emprego ou ficaram em layoff. Se a empresa tem quebras na produção, seja por que razão for, o facto de o trabalhador permanecer com o salário intacto não elimina a incerteza, porque fica sempre a dúvida sobre quanto tempo a situação é sustentável”.

A nota de conjuntura lembra também que a taxa de desemprego de fevereiro foi de 6,4%, inferior aos 6,8% de janeiro. “Com a substituição de contactos presenciais por entrevistas telefónicas, o INE não conseguiu apresentar já, como era habitual, uma estimativa provisória para a taxa de desemprego de março”.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a 30 de abril, 1 211,9 milhares de pedidos de lay-off, de 99,1 milhares de empresas, correspondendo a remunerações declaradas (em Fev-20) de 1 225 milhões de euros. No entanto, só 61% dos pedidos terão sido aceites e regista-se um atraso significativo nos pagamentos.

“Este atraso nos pagamentos, para além dos inúmeros problemas sinalizados no apoio a trabalhadores independentes estarão a agravar a recessão”, refere.

O Fórum para a Competitividade recorda que o Fundo Monetário Internacional (FMI) revelou que espera uma profunda recessão em 2020, seguida de uma clara recuperação em 2021, mas, em geral, insuficiente para compensar a queda do ano corrente. “Nas grandes economias, as exceções são a Índia e a China, que conseguiriam um crescimento positivo já em 2020. No entanto, deve acrescentar-se que estas previsões foram avançadas muito no início do Grande Confinamento, pelo que são limitadas por isso, ainda que exercícios posteriores, de outras entidades, os tenham reforçado”.