O BPI registou lucros de 6,3 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 87% em termos homólogos, mas que o banco justifica com a crise desencadeada pela pandemia da covid-19.

"O resultado consolidado é inferior em 87% em relação ao do primeiro trimestre de 2019 devido ao impacto de fatores relacionados com a crise da pandemia de covid-19, nomeadamente, queda nos mercados financeiros e reforço de imparidades para fazer face a impactos futuros que, em conjunto, tiveram um impacto negativo de 47 milhões de euros no resultado antes de impostos", diz em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Dos impactos negativos, acrescentou o banco, 32 milhões de euros são reforço de "imparidades de crédito no contexto covid-19", para fazer face a impactos futuros da crise na sua carteira de crédito.

O BPI anunciou hoje, ao início da manhã, que o Conselho de Administração do banco escolheu o atual administrador João Pedro Oliveira e Costa para novo presidente executivo, sucedendo ao espanhol Pablo Forero, que se vai reformar.

A eleição de João Pedro Oliveira e Costa apenas se irá concretizar "depois da necessária aprovação das autoridades de supervisão", acrescentou o banco.

Sem estes efeitos, Pablo Forero estimou que o resultado do banco tivesse alcançado um valor positivo de 50 milhões de euros.

Relativamente à pandemia, o gestor espanhol referiu que o banco constituiu 32 milhões de euros em imparidades, "ainda antes de estar a acontecer algo" ao crédito malparado do banco, acrescentando Pablo Forero que, no trimestre, até diminuiu.

"Estamos a antecipar o que pode acontecer nos primeiros trimestres", acrescentou, baseando a constituição de imparidades na "mudança do cenário macroeconómico para 2020" e declarando que atualmente "não é o momento de maximizar os resultados, mas de maximizar a prudência".

Dos 6,4 milhões de euros de lucro do banco, 4,4 dizem respeito à atividade em Portugal, tendo a atividade do BFA de Angola e do BCI de Moçambique contribuído com 1,9 milhões de euros.

A evolução do resultado foi ainda "afetada pela contabilização no 1.º trimestre de 2020 da totalidade da contribuição bancária (15,5 milhões de euros)", quando em 2019 tinha sido dividida ao longo do ano (4,0 milhões de euros no 1.º trimestre de 2019).

A atividade comercial melhorou "confirmando a evolução positiva da economia portuguesa no período anterior à pandemia", tendo o produto bancário comercial registado um acréscimo de 2,6% face ao primeiro trimestre de 2019, subindo 4,5 milhões de euros para 176,5 milhões de euros.

A margem financeira também registou um crescimento homólogo, mas de 2,9%, para 109,9 milhões de euros, "apoiada pelas receitas geradas pelo crescimento da carteira de crédito nos últimos trimestres".

Já as comissões líquidas "mantiveram-se estáveis em termos homólogos em 60,8 milhões de euros" e os depósitos aumentaram 765 milhões de euros para 23.472 milhões de euros, uma subida de 3,4% face a dezembro de 2019.

"A carteira total de crédito a clientes (bruto) aumentou 142 milhões de euros no ano, ou seja, subiu 0,6% desde dezembro, para 24.523 milhões de euros", menciona ainda o comunicado do banco.

Em termos de novo crédito hipotecário, "ascendeu a 452 milhões de euros no primeiro trimestre, praticamente duplicando o montante concedido no período homólogo do ano passado (231 milhões de euros)".

"O primeiro trimestre de 2020 juntamente com o último trimestre de 2019 foram os trimestres com contratação de crédito hipotecário mais elevada dos últimos 10 anos", assinala o banco.

Em termos de rácio, a exposição a crédito malparado diminuiu 0,2 pontos percentuais para 2,3%, e os rácios de capital 'fully loaded' aumentaram 0,3 no primeiro trimestre, com o rácio CET1 a aumentar para 13,7%, o rácio Tier 1 para 15,2% e o rácio de capital total para 16,9%.