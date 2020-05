Do tamanho da noite

Nesse tempo, eu vivia num lugar sem medos e aqueles que eu amava não morriam. Tudo iria durar para sempre e não havia o nada. Não fazia ideia de que, como escreveu O’Neill, era sequer possível, mesmo que cada um por seu caminho, chegarmos quase todos a ratos.

O rato rói qualquer coisa no espaço que separa o teto do sótão e o triângulo das telhas. Passos curtos para cá e para lá, na sua quarentena solitária como a minha. O cão ladra ao longe, de horizonte a horizonte. A coruja pia numa cornija qualquer de janela de casa abandonada nas traseiras que dão para o castelo.

Quando era muito menino ainda, no lugar do Olival, na Casa das Conchas, ainda sem mais primos que depois vieram num número infinito de olhos azuis, o cão ladrava à noite, talvez na estrada dos Moinhos, onde havia uma mula chamada Carriça que andava à roda e à roda e os alcatruzes da nora com ela. Eu estava enfiado entre lençóis à escuta de todos os ruídos. Até os das madeiras velhas dos soalhos que estalavam com o desaparecimento do calor, e tentava medir o mundo (o meu mundo) até ao fim do que conseguia ouvir.

Por isso ouço o rato roendo os lambris do meu sótão e penso de que forma chegou ele até aqui e se já foi, de certa forma, algum de nós.

