Pela primeira vez, o Barreirense jogaria nas competições europeias, na Taça das Cidades com Feira (depois Taça UEFA e Liga Europa). Outro momento irrepetível. Mandou o sorteio que o adversário fosse o Dínamo de Zagreb, na altura com uma das grandes equipas da sua existência, que tinha sido finalista da prova em 1963 e vencedor em 1967.

No Campo Dom Manuel de Melo, no 17 de setembro de 1970, não havia apenas curiosidade em ver o Barreirense lançar-se na sua aventura europeia. Havia também o interesse em perceber o valor de dois reforços vindos da América do Sul, o uruguaio Câmpora, médio de ataque que jogara no Nacional de Montevideu, e o lateral (depois transformado em ponta) direito Manoel Rezende de Matos Cabral, mais conhecido por Nelinho, vindo do América do Rio. O primeiro, com 25 anos, cumpriu quatro épocas no clube, embora interrompidas com dois anos no Vitória de Setúbal; o segundo, com apenas 20 anos, teve poucas chances – fez oito jogos, dispensaram-no e viria a ter uma carreira em crescendo de tal ordem que, oito anos mais tarde, foi titular do_Brasil no Mundial da Argentina, assinando golos supimpas.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa ou subscrever a nossa assinatura digital.