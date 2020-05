O aparecimento de golfinhos mortos nas praias tem-se tornado um fenómeno recorrente em Portugal. Três carcaças destes animais deram à costa nas praias de Sintra, nas duas últimas semanas. Em resposta aos acontecimentos, o vereador da Câmara Municipal, Marco Almeida, sublinhou a “preocupação” através de uma publicação na página de Facebook. “Importa que as autoridades expliquem os motivos que estão na sua origem”, escreveu. E ao i admitiu que já alertou quem deve ser avisado.

“Pelo levantamento que fiz, no ano passado apareceram oito golfinhos mortos nas praias de Sintra e este ano já são três. Com o objetivo de tentar obter mais dados sobre o tema e com o intuito de alertar as autoridades, dirigi um requerimento na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Sintra ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR e à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária”, começou por dizer, referindo que um dos objetivos principais é “apurar as causas”. Marco Almeida disse pretender também “apurar o número de animais selvagens de médio e grande porte que apareceram mortos no litoral do concelho (cerca de 28 quilómetros de extensão)”.

Quanto à causa das mortes dos golfinhos, ainda há várias teorias em cima da mesa. As condições adversas do mar nesta época do ano são uma delas.

Marisa Ferreira, bióloga coordenadora do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM), explica ao i que as águas revoltas podem justificar este aparecimento de golfinhos mortos nas praias. Outra hipótese que não está descartada é a captura acidental destes animais pelos pescadores.

