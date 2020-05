Pedro Gonçalves - Como gente grande

Pedro Gonçalves é um dos melhores exemplos que podemos apresentar para explicar o sucesso do Famalicão na presente temporada. De regresso ao principal escalão do futebol nacional 25 anos depois, o projeto assenta num investidor estrangeiro (maioritário), num treinador (João Pedro Sousa) que assumiu, também ele pela primeira vez, a liderança de uma equipa e num plantel que reuniu jovens talentos oriundos de diversos quadrantes. Os (excelentes) resultados estão à vista de todos.

Proposta de jogo muito positiva, de risco assumido mas calculado, o Famalicão tem em Pedro Gonçalves um dos principais expoentes da qualidade que apresenta. Aos 21 anos, joga como gente grande e revela uma cultura futebolística (tática, técnica, de sentido coeltivo) assinalável. No centro da decisão, é aquilo a que chamamos um médio de ligação, capaz de dar equilíbrio quando a equipa perde a bola (Gustavo Assunção é um parceiro â altura) mas sobretudo desenhar rapidamente um lance de ataque quando tem de ser ele a comandar o jogo. Com o êxio que se explica pelo facto de ter estado presente em todas as 24 jornadas já disputadas e só por uma vez não ter sido titular...

Pedro Gonçalvez emigrou cedo. Das escolas do Sp. Braga (depois de Vidago e Chaves, zona de onde é natural) viajou para Valência e daí para Inglaterra, onde com o "nickname" Pote brilhou nos sub-23 do Wolverhampton - Nuno Espírito Santos concedeu-lhe uma única oportunidade na equipa principal, num jogo da Taça da Liga. Mas foi o suficiente para prestar as provas necessárias para ser admitido como indiscutível neste Famalicão de primeira.

Inteligente na leitura de jogo e no preenchimento dos espaços, audaz e estratégico nas ações individuais e coletivas, Pedro Gonçalves é o fio condutor de uma equipa que tem vertigem nas alas, competência nas zonas de decisão e soluções interessantes no ataque. O papel que lhe cabe desempenhar só pode apresentar os bons resultados que todos reconhecemos pela sua inegável maturidade e pela simplicidade de processos que é fundamental no futebol: objetividade, foco no jogo, concentração competitiva e um elevado índice técnico.

B. I.

Pedro António Pereira Gonçalves

Idade: 21 anos

Valor de Mercado: 1,8 M€*

Jogos: 31

Minutos: 2491

Golos: 6

Assistências: 8

*Fonte: Transfermarkt