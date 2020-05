As aulas presenciais vão ser retomadas na Universidade Nova de Lisboa (UNL) esta segunda-feira, dia 4 de maio. De acordo com uma nota partilhada no site oficial da UNL, o reitor João Sàágua afirma que será obrigatório o uso de máscaras, tanto por parte dos funcionários como dos alunos e que estas serão oferecidas por parte da instituição de ensino superior. Ainda na nota, Sàágua refere que todas as normas da Direção-geral da Saúde devem ser cumpridas.

Apesar da retoma das aulas presenciais, "o ensino à distância e ao teletrabalho, sempre que possível" será utilizado. "Estou certo de que neste regresso saberemos lidar e vencer os nossos três inimigos principais: o medo, o desânimo e o descuido. A entreajuda, o espírito de serviço público e a nossa própria determinação individual são, mais do que nunca, essenciais", sublinha o reitor.

O plano elaborado pela universidade irá ser "permanentemente avaliado", para perceber se o levantamento das restrições está a ter bons resultados. "A Nova irá abrir ao máximo as atividades presenciais necessárias, comprometendo ao mínimo a segurança de todos", conclui a nota.