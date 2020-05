Este sábado, vão começar a ser realizados testes diagósticos à covid-19 aos trabalhadores das creches de todo o país, para garantir a segurança das crianças, anunciou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, esta sexta-feira, através de um comunicado enviado às redações. Está previsto que as creches reabram no próximo dia 18 de maio.

"Com este programa, de caráter nacional, pretende-se testar os cerca de 29 mil trabalhadores das mais de 2 mil creches do país antes da abertura das mesmas, marcada para segunda-feira, dia 18 de maio", pode ler-se na nota.

A ministra Ana Mendes Godinho vai estar presente no Centro de Promoção Social da Alta de Lisboa, esta segunda-feira, para assistir à realização de alguns testes.