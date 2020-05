Nas últimas 24 horas, foram registadas 218 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 em França. No total, 24.594 já morreram infetadas com a doença no país.

Segundo Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde, há 25.887 pessoas hospitalizadas, das quais 3.878 estão nos cuidados intensivos. Esta é a primeira vez desde o início da pandemia que o número de pacientes graves está abaixo dos 4.000 casos.

No total, 167.178 mil pessoas foram infetadas com covid-19 desde que o coronavírus chegou ao país. 50.212 venceram a doença.