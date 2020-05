O treinador de atletismo Nuno Alpiarça morreu, esta quinta-feira, aos 53 anos, vítima de doença súbita.

A informação da morte do antigo atleta de Belenenses e Sporting, que era atualmente treinador do atleta paralímpico dos leões Luís Gonçalves, foi confirmada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

“É com grande pesar que a Federação Portuguesa de Atletismo informa o falecimento de Nuno Alpiarça (1966 - 2020). Ex-atleta do Sporting Clube de Portugal, Professor de Educação Física e Treinador de Atletismo Adaptado de Alto Rendimento da Área Visual, o malogrado técnico faleceu na manhã de hoje, vítima de doença súbita, antes do treino com o seu atleta Luís Gonçalves”, lê-se no site da federação.

Nuno Alpiarça nasceu a 24 de setembro de 1966 e, entre outros atletas, treinou Carlos Lopes, campeão Paralímpico.