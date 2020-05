O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, esteve presente, esta sexta-feira, nas celebrações do 1.º de Maio da CGTP-IN, em Lisboa, onde afirmou que celebrar o Dia do Trabalhador nesta altura é muito importante, visto ser uma época em que muitos trabalhadores perderam o seu emprego devido à crise provocada pelo aparecimento da covid-19 no país.

"Nesta situação difícil em que o país se encontra, era preciso afirmar Maio", declarou Jerónimo de Sousa aos jornalistas presentes na Alameda, em Lisboa, defendo que apesar do distanciamento social e de ser pedido às pessoas para ficarem em casa o máximo possível de modo a evitar a propagação da doença, "justifica-se a presença e a solidariedade" no 1.º de Maio da CGTP-IN, garantindo que "estão a ser respeitadas as diretivas da autoridade da saúde de distanciamento social. Não há concentrações".

Jerónimo de Sousa sublinhou ainda ter vivido o primeiro de maio em alturas mais complicadas. "Fazer Maio era difícil, não havia vírus, mas havia repressão", afirmou, recordando a época antes do 25 de abril "em que se sabia que se ia para o 1.º de Maio com o risco de ser preso".

Na opinião de Jerónimo de Sousa é importante não esquecer os"que perderam emprego, o salário, os direitos individuais e coletivos" neste 1.º de Maio e sublinha que este é "um momento de afirmação", deixando uma mensagem positiva e de esperança a todos os que trabalham e estão a ser afetados pela covid-19.