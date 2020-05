Marega - Corredores a fundo

Neste FC Porto, não se pode dizer que seja "Marega e mais 10", mas é inegável que, estando apto, o maliano tem sempre lugar garantido no onze.

Há jogadores cuja presença em campo nunca passa despercebida. Marega é um caso desses. Não que jogue sempre para merecer honras de melhor em campo, mas porque as suas características impressionam e não deixam nenhum adversário indiferente: o avançado maliano não dá descanso a ninguém, é felino na busca da profundidade e arrasta consigo a equipa para zonas que desestabilizam qualquer defesa. É quase sempre um sinal de perigo!

A afirmação absoluta aconteceu com a camisola do FC Porto, mas as passagens por Marítimo e V. Guimarães já confirmavam estarmos na presença de um avançado com ADN diferenciado. Um estilo desconcertante, um porte atlético invejável, velocidade para explorar os (três) corredores a fundo e abrir caminhos para o golo. Marega é tudo isso e serve a preceito os desígnios do jogo desenhado por Sérgio Conceição. Rende mais nas alas, pelas suas características intrínsecas, mas também explora as zonas interiores, ainda que aí, em boa verdade, algumas limitações de ordem técnica possam retirar-lhe protagonismo. É, contudo, um jogador que cabe em diferentes sistemas táticos.

Moussa Marega é, no entanto, mais um dos dossiês que a SAD portista tem com carimbo de prioritário na pasta dos (muitos) casos pendentes. O maliano termina contrato em Junho do próximo ano e a alínea da rescisão tem inscrita uma cláusula de 30 M€, valor considerado muito atraente para alguns dos pretendentes de quem se fala. Sobretudo da Premier League. O futebol inglês de hoje já não é só "kick and rush", mas Marega encaixa que nem uma luva em muitas das equipas britânicas, que continuam a olhar para o avançado portista com o apetite de quem sabe que pode caçar a presa perfeita! Marega é velocidade e explosão, é futebol físico, é uma autêntica gazela na busca do espaço que conduz as equipas ao maior e ao mais nobre dos objetivos de um jogo de futebol: o golo!

Neste FC Porto, não se pode dizer que seja "Marega e mais 10", mas é inegável que, estando apto, o maliano tem sempre lugar garantido no onze. É um jogador que combina bem no ataque e que cai nas alas com mestria e sentido de baliza, criando desequilíbrios que permitem aos seus pares tirar partido dessas movimentações. Uma força explosiva, eu diria, sem termo de... comparação. Um exemplar único na Liga portuguesa.

B. I.

Moussa Marega

Idade: 29 anos

Valor de Mercado: 19 M€*

Jogos: 35

Minutos: 2808

Golos: 9

Assistências: 7

*Fonte: Transfermarkt