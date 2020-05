O secretário-geral das Nações Unidas criticou nesta quinta-feira o que considera ser uma ausência de liderança no combate à pandemia do novo coronavírus bem como a pouca solidariedade para com os países em desenvolvimento.

“Estou particularmente preocupado com a falta de solidariedade com os países em desenvolvimento na resposta à pandemia do novo coronavírus, que pode estender-se como um incêndio, e na resposta aos dramáticos impactos sociais e económicos", afirmou António Guterres numa conferência de imprensa virtual.

As declarações do secretário-geral das Nações Unidas surgem na sequência da rejeição por parte dos países do G-20 da proposta que havia apresentado para a implementação de um mecanismo de coordenação de ações da resposta à pandemia. "É infeliz que não tenha sido possível para a comunidade internacional encontrar um mecanismo de liderança sólida em relação à luta contra a pandemia”, concluiu Guterres.

A comunidade internacional "está dividida no momento em que seria importante mais do que nunca estar unida”, afirmou ainda.

As declarações de Guterres surgem num momento em que os EUA não só mantêm a decisão de retirar o apoio à Organização Mundial de Saúde como se mantém em confronto com a China. A falta de entendimento entre as duas potências, numa relação que Guterres descreveu como “muito disfuncional”, tem dificultado até aqui a aprovação de uma resolução para a pandemia pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Guterres voltou a apelar para que todos os estados, sobretudo as maiores potências mundiais, encontrem formas de alcançar consensos que permitam uma atuação mais efetiva no combate à pandemia, não só do ponto de vista sanitário como quanto na resposta aos desafios à paz e à segurança mundial.