A Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) apresentou um lucro de 20 milhões de euros, uma queda de 89 milhões face ao valor alcançado em 2018.

Em comunicado, a IP avança que o EBITDA manteve-se positivo, alcançando os 590 milhões de euros, não obstante o reconhecimento, em 2019, do aumento dos gastos subjacentes aos contratos de subconcessão, em virtude da conclusão dos respetivos processos de renegociação e cujo impacto líquido em resultados (operacionais e financeiros) ascendeu a -31 milhões.

Os rendimentos operacionais apresentaram um crescimento de 10% tendo atingido os 1.489 milhões de euros, destacando-se as evoluções positivas das portagens (+19 milhões de euros) e da CSR (+13 milhões de euros) resultantes do aumento do volume de circulação na rede rodoviária. Os rendimentos provenientes da tarifa de utilização ferroviária mantiveram-se em linha com o verificado em 2018, tendo-se fixado nos 69 milhões de euros.

A Infraestruturas de Portugal avança ainda que o ano de 2019 voltou a ser marcado pelo crescimento da atividade de conservação das redes rodoviária e ferroviária sob gestão direta da IP, com reflexo no aumento dos gastos respetivos em 18 milhões de euros e que foi o principal contributo para o crescimento dos gastos operacionais.

Relativamente à componente de investimento, a IP destaca o progresso do programa de investimento Ferrovia 2020 que, com um nível de execução financeira de 107,9 milhões de euros no ano passado, representa uma variação de +50% face ao nível verificado em 2018.