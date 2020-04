O primeiro-ministro deu a conhecer, esta quinta-feira, as novas medidas, no contexto de estado de calamidade, que preveem a retoma gradual e faseada da economia no contexto da pandemia da covid-19.

Conheça o plano na íntegra

A situação em Portugal ‘desce um degrau’ e o estado de emergência passa a estado de calamidade, confirmou o primeiro-ministro que fez, no entanto, questão de sublinhar a importância de manter o distanciamento social.

“A pandemia não acabou”, lembrou o Costa, acrescentando que não hesitará em voltar atrás e apertar novamente as restrições.

“Como tenho dito, não terei vergonha de dar um passo atrás se isso for necessário para garantir esse bem essencial que é a segurança dos portugueses e portanto este é um percurso que temos que fazer em segurança mas em conjunto, contando eu com a responsabilidade e o empenho de cada um dos portugueses e podendo os portugueses contar com a total determinação do Governo em adotar em qualquer momento e em quaisquer circunstâncias todas as medidas que forem necessárias para preservar a nossa saúde pública".