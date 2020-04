O Paris Saint-Germain foi declarado vencedor do campeonato francês, esta quinta-feira, que foi assim oficialmente dado como terminado.

A competição da I Liga francesa chegou assim precocemente ao fim, devido à pandemia de Covid-19.

Sublinhe-se que a equipa estava 12 pontos à frente do segundo classificado Olympique de Marseille, quando a temporada foi suspensa no mês passado, na sequência das medidas decretadas pelo Governo de Emmanuel Macron para conter a epidemia de covid-19 no país.

A Liga de Futebol Profissional francesa atribui também o título da II Liga ao Lorient.