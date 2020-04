EM REDE é um festival de música online que, entre os dias 1 e 3 de maio, irá promover atuações de quase duas dezenas de músicos barreirenses cuja principal ocupação é, na sua esmagadora maioria, a criação artística.

É uma mostra da diversidade e riqueza do tecido cultural do Barreiro, com espaço para o jazz, para as canções, para o hip-hop, a electrónica e a experimentação, juntando nomes emergentes a outros já com um percurso consolidado e amplamente reconhecido.

O Festival EM REDE é promovido pelo Município do Barreiro e a associação cultural sem fins lucrativos OUT.RA, fundada a 15 Janeiro de 2009, na sequência do trabalho de programação anteriormente efectuado pela editora Searching Records, que celebra e faz acontecer eventos no âmbito da música que procura transcender géneros e fronteiras estilísticas, sejam eles concertos, sessões de cinema ou acções de formação.

A OUT.RA é também a produtora do OUT.FEST - Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro, iniciado no ano de 2004, que completou, em 2013, a sua 10ª edição.

EM REDE será emitido nos dias 1, 2 e 3 no canal youtube do Município do Barreiro, e acessível ao público de forma totalmente gratuita e conta com o seguintes artistas.

Dia 1 Maio

21h30. Tiago Sousa

22h00. Valu

22h30. Nicotine's Orchestra

23h00. Minguito

23h30. Opus Pistorum

00h00. Van Ayres

Dia 2 Maio

21h30. Gil

22h00. Beatriz Nunes

22h30. Kyra

23h00. Nada Nada

23h30. San Fona

00h00. Berlau

Dia 3 Maio

16h30. George Silver

17h00. Catarina dos Santos

17h30. Fast Eddie Nelson

18h00. Jorge Moniz

18h30. Y Basics

19h00. My Noisy Twins