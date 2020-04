O Novo Banco lançou uma solução financeira que “pretende ajudar os senhorios particulares, com posse de imóveis em arrendamento, a mitigarem as necessidades de liquidez provocadas pela moratória nas rendas e pela queda abrupta do turismo, decorrente da crise da pandemia covid-19”, lê-se no comunicado do banco, liderado por António Ramalho.

Chamada de Pack Senhorios, a solução do Novo Banco inclui três produtos de natureza distinta, um de financiamento, outro de poupança e um seguro multirriscos, cada um aplicável conforme a necessidade do senhorio.