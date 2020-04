O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta quinta-feira pela DGS, revela que houve um aumento de óbitos para 989, tendo morrido 16 pessoas nas últimas 24 horas, o que representa uma subida de 1,6%.

O número de casos confirmados aumentou 2,2%, havendo registo de 25.045 infetados, desde o início do surto em Portugal. Foram diagnosticadas mais 540 pessoas com covid-19 desde o último balanço, divulgado ontem.

Os dados relativos aos doentes recuperados também mostram que se verificou um aumento de 1.470 para 1.519.

Já o número de internados voltou a baixar, havendo agora 968 pessoas hospitalizadas, menos 12 do que quarta-feira, das quais 172 estão em unidades de cuidados intensivos, mais três do que no último balanço.

A aguardar resultados laboratoriais estão 3.794 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde estão 29.467 contactos.

Os casos confirmados:

192 meninos e 210 meninas com menos de 10 anos;

334 rapazes e 414 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.223 homens e 1.669 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.482 homens e 2.006 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.649 homens e 2.559 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.649 homens e 2.559 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.346 homens e 1.573 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.064 homens e 1.153 mulheres entre os 70 e os 79;

1.285 homens e 2.633 mulheres casos com mais de 80 anos.

10.230 casos do sexo masculino e 14.815 do sexo feminino

Óbitos:

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

21 homens e 8 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

56 homens e 31 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

114 homens e 81 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

288 homens e 380 mulheres com mais de 80 anos.

484 do sexo masculino e 505 do sexo feminino