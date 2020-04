O desaparecimento de Kim Jong-un continua a ser um mistério. Desde estar morto ou num resort para fugir à pandemia de covid-19, já foram avançadas várias teorias. Esta quinta-feira, o diretor dos Serviços de Inteligência de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, disse que o líder norte-coreano está "doente".

De acordo com a agência noticiosa taiwanesa CNA, o responsável respondeu à pergunta sobre o estado de saúde de Kim, feita por um deputado do partido no poder em Taiwan, no parlamento. Contudo, quando questionado se o líder da Coreia do Norte ainda está vivo, o chefe dos Serviços de Inteligência de Taiwan sorriu e fugiu à pergunta.

Recorde-se que as teorias sobre o desaparecimento de Kim Jong-un começaram depois de este não comparecer nas comemorações, a 15 de abril, do 108.º aniversário do nascimento de seu avô, o fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, um dos acontecimentos mais importantes no país.

Na altura, a CNN noticiou que Kim Jong-Un estava a lutar pela sua vida, depois de ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular.

Uma posição contrária à da Coreia do Sul. As autoridades sul-coreanas consideram que o líder da Coreia do Norte está "vivo e de boa saúde" e acreditam que está hospedado numa estância turística desde o dia 13 de abril. Uma teoria confirmada pela Coreia do Norte, que reforçou esta ideia e divulgou uma mensagem em nome de Kim Jong-Un, onde afirmam que o líder está muito agradecido pelo trabalho dos funcionários do hotel. No entanto, em nenhum momento Kim Jong-Un apareceu.