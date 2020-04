O Automóvel Club de Portugal (ACP) anunciou, esta quinta-feira, o cancelamento do Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo de ralis (WRC). Este é assim mais um dos eventos desportivos a ser cancelado devido à pandemia da covid-19.

O ACP admite que ainda tentou que a prova, inicialmente agendada entre 21 e 24 de maio, acontecessem no final de outubro. Contudo, tal não irá acontecer.

"Depois de avaliadas, em conjunto com os parceiros da prova, autarquias e patrocinadores, todas as condições sanitárias e de segurança que o WRC Vodafone Rali de Portugal exige, as mesmas não são compatíveis com a imprevisibilidade que vivemos, além da incerteza da abertura das fronteiras e do espaço aéreo", refere o ACP em comunicado, lamentando o facto de ser “forçado a cancelar a etapa nacional do campeonato mundial de ralis da FIA 2020".

"O ACP lamenta profundamente esta decisão, mas é a única que poderia assumir de forma responsável perante os milhares de adeptos, equipas, autarquias, patrocinadores e todos os envolvidos na prova, responsável em 2019 por um impacto na economia nacional superior a 142 milhões de euros", realça.

Na mesma nota, a organização revela que já solicitou o regresso do Rali de Portugal em maio de 2021.