Uma bebé de um ano morreu, esta quarta-feira à tarde, depois de cair do terceiro andar de um prédio, no Laranjeiro, em Almada.

Segundo fonte dos Bombeiros de Cacilhas, citada pela TVI24, o incidente ocorreu num prédio localizado na praça Jacinto Ramos, ao fim da tarde.

"O alerta foi recebido às 19:47, via CODU, para uma queda de um bebé feminino de um ano na praça Jacinto Ramos, no Laranjeiro. Foi enviada para o local uma ambulância com dois elementos", disse, revelando que juntamente com a ambulância seguiu a VMER de Almada.

Os bombeiros encontraram a criança inanimada no chão, "em paragem cardiorrespiratória". A bebé ainda foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, mas acabou por não resistir.

A PSP tomou conta da ocorrência.