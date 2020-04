A polícia encontrou, esta quarta-feira, dezenas de corpos armazenados em carrinhas não refrigeradas, junto a uma casa funerária em Brooklyn, no estado de Nova Iorque.

De acordo com o New York Post, que cita fonte policial, foram descobertos entre 40 e 60 corpos, empilhados, dentro dos veículos, mas também no chão das instalações da própria funerária. O alerta foi dado depois de vários moradores darem conta de um odor desagradável, provocado pelo facto de os corpos estarem armazenados naquele local há várias semanas.

Eric Adams, presidente do bairro de Brooklyn, não confirmou qualquer detalhe sobre o armazenamento, mas admitiu que é preciso aumentar este tipo de serviços para lidar com o aumento de mortes devido ao novo coronavírus.

“Quando encontras corpos assim, tratados de maneira indigna, é inaceitável", confessou.

A funerária tinha ainda mais duas carrinhas, estas refrigeradas, com corpos. Face ao sucedido, a funerário alegou que o sistema de refrigeração tinha deixado de funcionar corretamente. Além disso, assegura, que requisitou os serviços de uma empresa de cremação, que, no entanto, não chegou a aparecer para recolher os corpos.