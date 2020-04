O número de novos casos de covid-19 aumentou na Alemanha pelo terceiro dia consecutivo. Nas últimas 24 horas foram diagnosticados 1.478 casos de infeção. No total, há 159.119 casos confirmados do novo coronavírus. Este aumento coincide com o levantamento de algumas restrições no país.

De acordo com os dados apresentados esta quinta-feira pelo instituto alemão Robet Koch, e ao contrário do número de novos casos, o número diário de mortes caiu, depois de uma tendência crescente nos últimos dias. Nas últimas 24 horas morreram 173 pessoas por covid-19. No total, há registo de 6.288 vítimas mortais.