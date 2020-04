A austeridade não é remédio

Em Portugal, temos nesta crise uma liderança que não é ideologicamente favorável à austeridade. O pior que podia acontecer-nos era um encolhimento político dos rendimentos e da procura.

Ainda estamos longe de poder traçar um mapa rigoroso de controlo da pandemia e abertura progressiva da economia. O tsunâmi económico e social é inevitável, mas os especialistas divergem quanto às suas réplicas, tal como outros especialistas divergem quanto às potenciais vagas de propagação do vírus.

O Governo português não hesitou na prioridade à resposta sanitária, sugerindo e impondo medidas e comportamentos que permitiram o achatamento da curva de contaminação, mantendo-a, com a colaboração cívica da grande maioria dos portugueses, abaixo da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, também ele servido por uma entrega inexcedível dos seus profissionais e de todos os que lhe garantiram as cadeias logísticas necessárias.

Em simultâneo foi aplicada uma bateria de largo espetro de medidas, para manter a economia a funcionar nos setores tradicionais e não deixar morrer aquela parte que teve de suspender total ou parcialmente a sua atividade, por razões sanitárias, de quebra da cadeia de acesso às matérias-primas ou de suspensão da procura.

No momento em que, num quadro de muita incerteza, se começa a preparar a recuperação económica, mobilizando recursos das várias linhas de financiamento partilhadas pelos países da União Europeia, começa também a voltar ao espaço público a questão do regresso da austeridade, como se o diabo tantas vezes invocado por alguns setores da política portuguesa tivesse finalmente as portas abertas para regressar, à boleia da crise pandémica.

A austeridade não é remédio. Em Portugal, temos nesta crise uma liderança que não é ideologicamente favorável à austeridade. O pior que podia acontecer-nos era um encolhimento político dos rendimentos e da procura. Já basta o que vai resultar do desequilíbrio entre a oferta e a procura.

A economia vive no trapézio do equilíbrio entre a oferta e a procura. Se formos bem-sucedidos em manter uma parte significativa da nossa capacidade de oferta, dos nossos empregos, dos nossos bens e serviços, precisamos que essa capacidade de produzir e oferecer consiga ter uma procura correspondente.

Os desequilíbrios entre oferta e procura geram situações-limite como a que viveu recentemente o mercado do petróleo, transacionado na bolsa a preços negativos. Mas o exemplo do petróleo pode ser replicável para muitos outros setores e negócios. Pode acontecer com qualquer outra matéria-prima, mas também com as fábricas, os restaurantes, os barbeiros e cabeleireiros, as livrarias, os espetáculos culturais ou desportivos – com todo o sistema de oferta económica e social.

Depois do esforço brutal para salvaguardar o mais possível os sistemas de oferta e os empregos a ele associados, a próxima etapa terá de ser o lançamento de um potente sistema de incentivos à procura, para equilibrar o trapézio e manter a economia a funcionar num patamar de sustentabilidade e recuperação progressiva.

Neste contexto, a austeridade, que também já não ajudou na recuperação da crise financeira da década passada, ainda ajudará menos na recuperação da que estamos a enfrentar. É tóxica no plano ideológico, porque provoca empobrecimento, e no plano económico, porque encrava o funcionamento do mercado de bens e serviços.

Eurodeputado