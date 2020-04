O número de vítimas mortais infetadas com covid-19 no Brasil continua a aumentar. Depois de terem superado, esta terça-feira, o número de óbitos registados na China, as autoridades de saúde brasileiras anunciaram que nas últimas 24 horas morreram mais 449 no país. No total, 5.466 perderam a luta contra a covid-19.

No país, existem 78.162 infetadas, dos quais 6.276 casos a serem confirmados nas últimas 24 horas. 34.132 foram considerados recuperados da doença, mais 1.588 do que ontem.

Jair Bolsonaro, que já apelidou o novo coronavírus de uma "gripezinha" e esteve presente em várias manifestações contra a paragem da economia, culpou, esta quarta-feira, os governadores e autarcas do Brasil pela subida no número de vítimas.

Segundo um estudo realizado pelo Imperial College, em Londres, entre 48 países analisados, o Brasil é o país com maior taxa de contágio do novo coronavírus. Em média, cada pessoa infetada contagia cerca de três outras. O indicador R0 estava no início desta semana em 2,81, no país liderado por Bolsonaro - quanto mais alto for este índice, maior é a velocidade de transmissão.