Adelino Vaz, autor do slogan nas presidenciais de 1986, "Soares é fixe", morreu no ínicio do mês, anunciou, esta quinta-feira, Vítor Ramalho, dirigente do PS, citado pela Lusa.

Segundo o dirigente, o slogan criado por Adelino Vaz teve um impacto muito forte na campanha de Mário Soares que o levou à presidência do país. A frase "colou-se à pele" do fundador do PS, afirma Vítor Ramalho.

O funeral de Adelino Vaz irá realizar-se esta quinta-feira, na Quinta das Conchas, em Lisboa.