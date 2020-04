As propostas da Companhia Nacional de Bailado

Com um programa designado como #FicarEmCasaNaNossaCompanhia, no site da CNB estarão disponíveis espetáculos, entrevistas com os bailarinos conduzidas pela jornalista Cristina Peres, propostas de instituições congéneres, desafios para crianças e adultos, o documentário de Cláudia Varejão No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos e a compilação das últimas séries da coleção Outras Danças, que oferece contexto aos espetáculos da companhia.

O festival online com curadoria de Cifrão

O ex-DZRT Cifrão vai lançar nas suas redes sociais o 1.º Festival de Dança Online Millennium BCP, de 27 de abril a 3 de maio. Ao longo destes dias será possível assistir a cerca de 14 espetáculos da Online Dance Company, do bailarino, espetáculos online de dança dos melhores bailarinos portugueses, e uma entrevista diária em direto, sempre às 18h, em que Cifrão vai conversar com os protagonistas dos vídeos. O festival irá encerrar com uma performance de Cifrão.

Largo Residências e Leonor Keil convidam um elenco de luxo

A cooperativa cultural Largo Residências, de Lisboa, convidou a bailarina Leonor Keil a programar um dia de dança online, com a participação de outros artistas, em ações que decorrem de manhã à noite. Do programa fazem parte filmes, espetáculos, um vídeo realizado durante a quarentena pelo Coletivo Venham Mais Cinco + Osga, de Leonor Keil, Catarina Keil e Ivo Nicolau, e um vídeo com detalhes do confinamento dos bailarinos. Nesta programação participam também, entre outros, Daniela Cruz, Carlota Lagido, Valter Fernandes, Marta Lapa, Félix Lozano, Vera Santos, Joana Providência, Amélia Bentes, Allan Falieri e Romulus Neagu.

Dançar com ritmos minhotos

Com a impossibilidade de realização de vários eventos previstos, devido à pandemia causada pela covid-19, a Câmara Municipal de Braga, em parceria com a Academia de Dança Nun’Álvares, Arte Total, BackStage, Braga Dança, a escola de dança Ent’Artes, Nee’d Cooperativa, Palco de Estrelas e o Grupo Folclórico da Universidade do Minho, vai promover um conjunto de espetáculos, animações, workshops, vídeos de dança, quizzes e aulas abertas.

O documentário Água, de Eva Ângelo, sobre o espetáculo Vale, de Madalena Victorino, foi escolhido pela Artemrede para festejar o Dia Mundial da Dança e será exibido em streaming, pelas 15h, nos canais YouTube, Facebook e Instagram da associação. Este espetáculo de 2009 da coreógrafa portuguesa, com música de Carlos Bica, envolveu pessoas vindas da dança, do teatro e da música de um total de 12 municípios, incluindo Palmela, Alcanena, Moita, Lisboa, Sesimbra, Santarém e Tomar.

O festival que vai ensinar a dançar desde hip-hop a ballet

Dança Portugal é o nome do festival, que começa no dia 28 e termina a 30, que oferece uma programação incluindo aulas gratuitas, conversas, sessões de DJ e mostras coreográficas, sempre no Instagram. Nas quase 40 aulas há sessões para todos os gostos: do hip-hop ao afro house, passando pela barra de chão, salsa, contemporâneo, house, jazz funk, jazz lírico, ballet, bollywood, dancehall ou vogue, entre outros géneros. As conversas incluem uma mesa-redonda com temas como “Bailarinos pelo mundo”, “Espetáculos e eventos: o que vai mudar?” e “Abrir negócio online”.

A Culturgest apresenta Cesena, de Anne Teresa de Keersmaeker

Às 21h da noite vai ser transmitido no Facebook e no YouTube da Culturgest a peça coreográfica Cesena, da coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker. O espetáculo, feito em estreita colaboração com Björn Schmelzer e o seu ensemble Graindelavoix para criar um mundo de mistério e rituais, conta com 19 bailarinose cantores que exploram os limites das suas habilidades ao ponto de se fundirem, sendo impossível distinguir quem faz o quê. O espetáculo estará disponível apenas até ao dia seguinte nas redes sociais.

Last at home - uma interpretação caseira

A Companhia Paulo Ribeiro vai comemorar o Dia Mundial da Dança com a estreia do projeto audiovisual Last at home, que será apresentado nas suas plataformas digitais. “Em pleno estado de emergência, os diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro desafiaram o elenco de Last para uma criação feita à medida dos tempos que vivemos”, justifica a estrutura de Vise. Os bailarinos Ana Moreno, Ester Gonçalves e Guilherme Leal, a partir de suas casas, interpretaram e gravaram um excerto deste espetáculo que servirá de base para este novo projeto.