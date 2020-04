As creches, destinadas a crianças entre os zero e os três anos de idade, vão reabrir a 18 de Maio e o pré-escolar, para crianças entre os quatro e os seis anos de idade, a 1 de Junho, avançou o jornal Público, de acordo com declarações dos parceiros sociais, que reuniram esta manhã com o primeiro-ministro, António Costa.

Além das creches, também vão reabrir os centros de actividades ocupacionais para pessoas com deficiência no dia 18. Apesar deste ser o plano inicial do Governo, tudo irá depender da evolução da covid-19 no país.