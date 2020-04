O Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) revelou, esta quarta-feira, que serão abertos novos concursos para argumentistas. Desta vez, contam com um aliado de peso: a Netflix. O gigante do streaming associou-se pela primeira vez à instituição portuguesa para assim descobrir argumentos que, no futuro, poderão - ou não - ser concretizados pela plataforma.

Trata-se de uma “iniciativa que se destina à atribuição de apoio financeiro a projetos singulares de séries de ficção ou documentário, em fase de escrita e desenvolvimento”, lê-se no regulamento. Serão premiadas as dez melhores ideias, sendo que o objetivo é “impulsionar a produção audiovisual portuguesa”, nota o ICA em comunicado.

O concurso abre amanhã e termina no dia 2 de junho. Os prémios para os dez argumentos pré-seleccionados pelo júri - composto por Isabel Lucas, Jorge Paixão da Costa, Possidónio Cachapa, Verónica Fernández e Luís Proença -

são monetários. Depois desta pré-seleçao, os dez argumentos serão entregues à plataforma de streaming que vai selecionar as “cinco melhores ideias (quatro projetos de série de ficção e um projeto de série de documentário), atribuindo um prémio de 25.000 € para os 5 melhores projetos e um prémio de € 6.000 a cada um dos restantes cinco selecionados”, dita o regulamento.

Depois, os projetos podem ou não ganhar vida, sendo essa uma decisão da plataforma. “A Netflix, a seu exclusivo critério, pode ter a iniciativa de continuar a apoiar um ou alguns dos 5 melhores projetos, sem assumir nenhuma obrigação presente a esse respeito, iniciando uma fase de negociação com os respetivos autores, nos termos contratuais a determinar pelas partes”.

Pode consultar o regulamento aqui.