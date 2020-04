O Reino Unido tornou-se, esta quarta-feira, o terceiro país do mundo com maior número de vítimas mortais devido à covid-19, depois de as autoridades de saúde terem alterado a contabilização do número de óbitos - este número agora inclui não só as mortes em unidades hospitalares mas também no domicílio e em lares de idosos.

Foram anunciadas mais 765 mortes esta quarta-feira, elevando assim o número de mortes no país para 26.097.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, afirma que estas mortes anunciadas esta quarta-feira foram registadas entre 02 de março e 28 de abril.