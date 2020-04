Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária, esta quarta-feira, suspeito de ter hackeado os sistemas informáticos da empresa Altice, de uma associação de árbitros, os serviços sociais da GNR, e ainda várias paginas governamentais, avançou o Jornal de Notícias.

O suspeito vai ser ouvido esta quinta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas. O jovem já tinha sido identificado há cerca de 4 anos, quando foram detidos elementos do grupo conhecido como "anonymous". Na altura, tinha apenas 15 ano e acabou por não ser detido.

Foi ainda identificado e constituído arguido, esta quarta-feira, um jovem de 23 anos, acusado da prática reiterada de crimes de acesso ilegítimo, falsidade, dano e sabotagem informática.

"Na sequência de participações de várias entidades, perante a reincidência de suspeitos e tendo em vista a cessação da atividade criminosa deste grupo, foram efetuadas buscas domiciliárias em quatro locais e procede-se à apreensão de diverso material informático que servia de suporte à prática ilícita", adianta a PJ, através de um comunicado. "Além de comprometerem a integridade e a disponibilidade dos dados e da informação das entidades visadas, estes crimes informáticos afetam a paz social e a segurança no domínio do ciberespaço", pode ler-se ainda no documento.