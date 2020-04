Antes era assim...

Quem me conhece sabe que não sou nada de modernices e que nada me sabe melhor que a simplicidade de alguns alimentos, ingredientes simples, fáceis e acessíveis, sem presunção e em que privilegiamos o melhor daquilo com que crescemos, muito à Michael Pollan quando diz “não coma nada que a sua avó não reconheceria como comida”.

Quando tanto se fala no bone broth e temos à mão o melhor das receitas dos mais velhos que, cheios de sabedoria, passaram os conhecimentos que tinham, acho que devemos honrar e recordar, por exemplo, a boa e velha canja, aqui especificamente o caldo para doentes que, de acordo com a fonte, constituía a base alimentar das mulheres acabadas de parir e dos doentes.

Tanto quanto sabemos, nunca fez mal a ninguém, e numa época em que o que mais se precisa é saúde, nada melhor que irmos às receitas e mezinhas dos mais velhos.

Caldo de Doentes

Ingredientes

1 frango limpo e bem lavado

Água (± 3 l)

Azeite

Sal

Arroz (± 1 copo)

Método

Numa panela coloque o frango, na água já temperada com sal e azeite. Mal o frango esteja cozido, retire.

Leve o caldo para o lume novamente e, quando levantar fervura, coloque o arroz bem lavado e seco. O frango é desfiado e mistura-se no caldo.

Nota: Ajuste nas medidas, para aproveitar e reservar parte do caldo para futuras receitas, ao qual adicione cenoura, aipo e salsa. Junte a carcaça e deixe ferver mais tempo. Pode congelar e usar para várias receitas.

Fonte: À Mesa em Mação – Carta Gastronómica

Receita: Sra. D. Maria Emília Pereira Matos