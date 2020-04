A VIC Properties deu início à construção de mais três edifícios do Prata Riverside Village – desenhado pelo arquiteto italiano Renzo Piano –, localizado na zona oriental de Lisboa, em Marvila.

Em comunicado, a VIC Properties refere o projeto “continua a desenvolver-se a um excelente ritmo de construção, mantendo uma elevada procura por parte daqueles que lá procuram viver”. Luís Gamboa, chief operating officer da promotora, afirma que “estamos determinados em desenvolver rapidamente a totalidade do projeto”, recordando que a empresa mantém a intenção de “terminar as obras em todo o empreendimento até ao final de 2023”.

No decorrer do mês de abril, a promotora iniciou a construção de um novo edifício do Prata Riverside Village, e já em maio vai começar os trabalhos de outro edifício, que em conjunto oferecem um total de 172 apartamentos. A estes, acrescem mais 107 apartamentos de outro lote, já em construção, prevendo-se a conclusão destas três obras durante 2021.

Ainda este ano será concluído o segundo edifício do projeto, composto por 40 apartamentos, que se junta à primeira obra terminada, cujos 28 apartamentos se encontram já totalmente comercializados e habitados.

O Prata Riverside Village oferece apartamentos de diferentes tipologias (do T0 ao T4) e ainda vários espaços comerciais, os primeiros dos quais com abertura prevista já para 2020. As restantes obras do empreendimento então também em desenvolvimento, com especial destaque para o edifício que será o coração de todo o projeto, um espaço totalmente dedicado à atividade comercial, concentrando uma vasta oferta na área alimentar, assim como um edifício dedicado a uma componente de fitness, incluindo piscina e/ou spa, para o condomínio e comunidade visitante.