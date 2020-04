Se as conversas são como as cerejas – basta meter-se a mão no pacote e saem logo umas agarradas às outras –, as memórias não lhes ficam atrás. Depois de ter trazido a estas páginas a história das CUF de Lisboa e do Barreiro (mais a do Porto), obrigadas por quatro anos, por um decisão governamental bacoca, a mudarem de nome e a apresentarem-se, respetivamente, como Os Unidos de Lisboa e Os Unidos do Barreiro, dei por mim a pensar que não havia forma de não voltar a iluminar aquela extraordinária época da CUF (do Barreiro; a de Lisboa desapareceu entretanto) em que atingiu o terceiro lugar final da classificação, só atrás de Benfica e FC Porto (este apenas com dois pontos a mais), deixando a Académica em quarto e o Sporting em quinto.

