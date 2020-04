Berlim resiste ainda e sempre ao invasor, mas o seu destino está traçado. A violência do ataque aliado atingiu o seu auge: milhares de canhões de todos os calibres continuam a martelar incessantemente com os seus projéteis o interior da capital do Reich; numerosos bombardeiros e contrabombardeiros fustigam a cidade sem descanso, enquanto os últimos fiéis ao Führer se escondem por detrás de sacos de areia e até, dentro das casas, por detrás de amontoados de peças de mobiliário.

No dia 26 de abril, uma fortíssima ofensiva levada a cabo pelos comandados dos generais Zhukov e Koniev galgou os parapeitos das fortificações inimigas. Foram travadas duras refregas corpo a corpo.