Nas últimas 24 horas, morreram 474 pessoas vítimas de covid-19 no Brasil, o que representa um aumento percentual de 10% em relação ao dia anterior, de acordo com as autoridades de saúde brasileiras.

Este foi o número mais elevado desde que o novo coronavírus chegou ao país. No total, já morreram 5.017 pessoas no Brasil devido à covid-19. Com o aumento do número de óbitos, o Brasil já regista mais vítimas mortais do que a China - 4.633 -, onde surgiu o novo vírus

Foram confirmados ainda mais 5.358 novos casos, elevando assim o número de infetados no país para 71.886 casos.

Recorde-se que o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e os seus apoiantes tem-se mostrado contra a paragem da economia para evitar a propagação da covid-19. Bolsonaro chegou mesmo a apelidar a covid-19 de uma "gripezinha".