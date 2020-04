No terceiro estado de emergência implementado pelo Governo, desde 18 de abril até às 17 horas desta terça-feira, foram detidas 101 pessoas por desobediência – 34 das quais à obrigação de confinamento – e encerrados 226 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, avançou o Ministério da Administração Interna (MAI) em comunicado.

Na nota divulgada, o MAI adiantou que "34 pessoas foram detidas por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 1 por desobediência ao dever especial de confinamento, 48 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 7 por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos, 1 por desobediência às regras de funcionamento do comércio a retalho, 3 por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços e 7 por resistência/coação".

Com o fim do estado de emergência à porta, a tutela insiste "no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência".

Em Portugal, recorde-se, o novo coronavírus já fez 948 mortes e 24322 infetados.