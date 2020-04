Nas últimas 24 horas morreram em Itália mais 382 pessoas vítimas da covid-19. Mais do que as 333 de que os registos oficiais haviam dado conta na véspera. O novo coronavírus já matou no país 27.359 pessoas desde o início da pandemia.

De acordo com os dados divulgados na tarde desta terça-feira pela proteção civil italiana, registaram-se de segunda para terça-feira 2100 novos casos, um número também superior ao registado na véspera. O país ultrapassou assim a barreira dos 200 mil infetados desde o início da pandemia, cujo total se cifra agora em 201.505 casos positivos.

O número de pacientes a receberem alta hospitalar nas últimas 24 horas foi ainda assim superior ao número de novos casos: 2.317 pessoas ao todo. O número de casos recuperados é agora de 68.941.

Entre os casos ainda ativos, 83.619 dos pacientes estão em isolamento domiciliário e 19.723 estão hospitalizados, dos quais 1.863 estão internados em unidades de cuidados intensivos.