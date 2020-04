A Câmara Municipal do Porto anunciou, esta terça-feira, que das quase cinco mil pessoas rastreadas em lares e unidades residenciais da cidade, 73 testaram positivo para a covid-19. A “maioria” são funcionários das 98 instituições rastreadas.

"Foram rastreadas perto de 5.000 pessoas e apenas 1,4% dos testados acusou resultado positivo para a covid-19", lê-se num comunicado da autarquia, presidida por Rui Moreira.

No âmbito do programa, que englobou 73 lares de idosos e 25 unidades residenciais de pessoas com deficiência, sem abrigo e acolhimento de jovens e infetados com HIV, foram rastreadas 4.984 pessoas. Além dos 73 casos confirmados, existe outro que se encontra em "investigação".

Os infetados com o coronavírus serão 29 utentes e 38 funcionários de lares, enquanto nas restantes unidades residenciais, os diagnósticos positivos dizem respeito a três utentes e três funcionários

O programa permitiu a separação dos casos negativos e positivos "através do internamento de doentes positivos em várias unidades de saúde, como o Hospital de São João, Hospital de Santo António e Hospital de Campanha", adianta ainda a câmara.