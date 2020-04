A circulação de comboios de longo curso vai ser suspensa pela CP - Comboios de Portugal entre as 00h00 de 01 de maio e as 24h00 do dia 03.

"No âmbito do Plano de Contingência covid-19, e na sequência das medidas de limitação à circulação nos dias 01, 02 e 03 de maio, a CP -Comboios de Portugal vai suspender a circulação de comboios de longo curso, entre as 00h00 do dia 01 de maio e as 24h00 do dia 03 de maio", anuncia a empresa em comunicado, esta terça-feira.

Desta forma, "fica suspensa a circulação dos comboios Alfa Pendular e Intercidades, em todos os eixos, a nível nacional, com exceção de algumas ligações a Évora e Beja, assegurando a mobilidade estritamente necessária nestes eixos, que não dispõem de Serviço Regional", acrescenta a mesma nota.

A CP vai manter a oferta de comboios urbanos e regionais "nos moldes em que se realiza à data de hoje".

A oferta disponível encontra-se atualizada no site da empresa.