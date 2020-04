O que poderá ser feito para minimizar os danos da atual crise pandémica no tecido económico português e europeu? Qual será o papel da banca no combate à recessão económica? Estas foram as questões colocadas no Antena Aberta de 15.04.2020 ao prof. dr. João Loureiro, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Fundamentalmente, foi defendida pelo professor uma estratégia económica com base na substituição de importações de “bens estratégicos” para minimizar o eventual contágio do recente problema de saúde pública à economia.

Este raciocínio assenta no pressuposto de que, desta forma, a Europa seria capaz de criar uma reserva estratégica de produtos considerados essenciais, sem estar exposta às flutuações de preço nos mercados internacionais.

A pergunta que, no entanto, não foi respondida é como deve ser feita a conciliação destes dois objetivos num contexto de economia de mercado em que a Europa apresenta fraca competitividade externa face aos seus parceiros asiáticos. A solução passaria pela imposição de barreiras protecionistas de tal magnitude que compensassem o diferencial de competitividade com o resto do mundo. Neste cenário, a economia estaria mais próxima da autarcia, dado que apresentaria um menor grau de abertura com o exterior. Mas será realmente uma boa solução caminharmos neste sentido?

A ciência económica estabelece que a imposição de barreiras pautais leva a uma diminuição do bem-estar geral, na medida em que os consumidores terão de pagar mais pelos seus produtos. Não obstante os ganhos de quota de mercado dos produtores europeus face à concorrência estrangeira, é expetável que o aumento da ineficiência relativa da economia europeia seja acompanhado por um aumento do nível geral de preços que irá reduzir o poder de compra das famílias. Por outras palavras, o cabaz de bens que é possível obter para um dado nível de rendimento será consideravelmente menor.

Discutindo a dimensão das perdas, existem também problemas com a redistribuição das mesmas. Num contexto europeu em que existem assimetrias significativas nos níveis de rendimento per capita dos países-membros, o aumento do preço destes produtos teria um impacto não uniforme sobre as economias europeias. A capacidade de resposta dos países mais desfavorecidos do eixo europeu, os

PIGS e os antigos países do bloco soviético, seria deveras limitada em comparação com os restantes países-membros da UE. Será esta a Europa que queremos?

Importa também abordar este tema sob a ótica das empresas. No âmbito desta crise, é crucial que o tecido económico europeu seja capaz de se readaptar à nova realidade social “pós-covid-19”. José Gil, no ensaio que escreveu para o Público “A pandemia e o capitalismo numérico”, assinala a transição do “capitalismo industrial e financeiro” para uma nova era, a do “capitalismo digital”. Esta mudança de paradigma vai exigir, para que a economia consiga reestruturar-se da melhor forma, que as empresas mudem o seu padrão de especialização para não colocar em causa a rentabilidade dos seus investimentos. Isto só pode ser conseguido através do comércio internacional. Assim, poderemos apostar na produção de bens em que a Europa tem vantagens comparativas e importar do resto do mundo o que, em teoria, produzimos com menor eficiência. Numa altura em que a União Europeia já está severamente fragilizada, a imposição de tais barreiras seria como dar um tiro no pé nas possibilidades de recuperação da economia europeia e, mais especificamente, dos PIGS que, por si só, já têm maiores dificuldades no combate à recessão devido aos seus elevados níveis de endividamento.

Abdicar dos ganhos do comércio internacional seria, como o prof. dr. João Amador, da Nova SBE, escreve no livro “Portugal e o Comércio Internacional”, “destruir um bolo por não saber como distribuir as suas fatias”.

Além disso, a persecução desta política teria consequências devastadoras para a banca, que veria diminuídas as suas oportunidades de concessão de crédito, na medida em que haveria um menor número de projetos de investimento rentáveis. No limite, poderíamos ter de enfrentar uma crise financeira de grandes proporções devido à incapacidade de os bancos europeus gerarem lucros.

Por fim, devemos olhar para as consequências desta estratégia no âmbito das relações internacionais. Nesse sentido, poderíamos esperar que os países fora do espaço europeu impusessem restrições às exportações europeias, o que, a médio prazo, iria gerar uma onda de desemprego de séria gravidade, com efeitos dizimadores para o consumo e a poupança.

Assim, devemos ser capazes de separar os resultados da teoria económica das ideologias de situação. É necessário, no entanto, agir obstinadamente e com clareza, para não colocarmos em risco o que construímos como União ao longo dos últimos 60 anos.

Francisco David Barrote Pinto da Mota